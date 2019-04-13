شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يقفز ارتفاعاً – تحليل – 12-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.45% بما يعادل 3.67 نقطة ، لينجح باختراق مستوى المقاومة 108.40 ، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 112.93 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 108.40 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد