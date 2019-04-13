شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 12-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستقر السهم أعلى مستوى الدعم 198.53 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 233.47 إلى 142.00) ، ونتيجة لذلك ارتفع في آخر جلساته محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.25% بما يعادل 0.50 نقطة ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا وطيلة استقراره تداولات السهم أعلى مستوى 198.53 نتوقع له المزيد من الارتفاع خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 211.88 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد