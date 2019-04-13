شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل – 12-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.17% بما يعادل 0.08 نقطة ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة المحوري 47.25 ، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 41.45 إلى 50.84) .

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ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 47.25 ، ليستهدف مستوى الدعم 46.15 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه