شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 12-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع في آخر جلساته ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 1.65% بما يعادل 0.48 نقطة ، مهاجماً بذلك مستوى المقاومة 29.67 ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ولكن نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ومحاولة تصريف هذا التشبع .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 29.67 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 31.37 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد