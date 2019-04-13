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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 12-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع في آخر جلساته ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 1.65% بما يعادل 0.48 نقطة ، مهاجماً بذلك مستوى المقاومة 29.67 ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ولكن نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ومحاولة تصريف هذا التشبع .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 29.67 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 31.37 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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