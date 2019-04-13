شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 12-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الداش كوين محاولات لكسر مستوى 115.60 منذ الصباح دون أن يؤكد الكسر حتى الآن، ولا يزال سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم بالاعتماد على الثبات دون مستوى 129.60، مع التذكير بأن أهدافنا الممتدة تصل إلى 103.25 ثم 101.60 على المدى القريب.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 129.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط