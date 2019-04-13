شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع المصرفي يقود الأسهم الأمريكية نحو الارتفاع في ختام التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأسبوع بدعم من القطاع المصرفي الذي انتعش في أعقاب صدور نتائج أعمال قوية من بنكي "جيه بي مورجان تشيس" و"ويلز فارجو".



ورغم التطورات الإيجابية المتعلقة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه لم يتم التوصل إلى بعد إلى اتفاق بين البلدين.



وكان "جيه بي مورجان تشيس" قد سجل أرباحاً وإيرادات قياسية في الربع السنوي الأول من العام الجاري، وجاءت هذه البيانات أعلى من توقعات المحللين.



من ناحية أخرى، ارتفع سعر خام "ويست تكساس" بنسبة 0.5% وأغلق عند 63.89 دولار للبرميل وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.3%، وسجل أعلى سعر بالجلسة عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.

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وصعد "برنت" بنسبة 1% مغلقاً عند 71.55 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%، بينما سجل اعلى سعر بالجلسة عند 71.8 دولار وأقل سعر عند 70.9 دولار.



وكشفت بيانات اقتصادية أن ثقة المستهلكين في أمريكا تراجعت خلال الشهر الجاري إلى 96.9 نقطة، وفقا لنتائج مسح مشترك بين "رويترز" وجامعة "متشيجان".



وفي ختام تعاملات الأسبوع، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1% (ما يعادل 269 نقطة) إلى 26412 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية تقل عن 0.1%، بينما بلغ أعلى مستوى بالجلسة عند 26436 نقطة وأقل مستوى عند 26409 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 7984 نقطة وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، بينما بلغ أعلى مستوى عند 7992 نقطة وأقل مستوى عند 7952 نقطة.



أما "ستاندرد أند بورز" الأوسع نطاقاً، فقد أغلق جلسة الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.6% (ما يعادل 19 نقطة) عند 2907 نقاط، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، وسجل أعلى مستوى عند 2910 نقاط وأقل مستوى عند 2898 نقطة.