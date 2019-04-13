شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "والت ديزني" يقفز بأكثر من 11% بعد الإعلان خدمة منافسة لـ"نتفليكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم "والت ديزني" خلال تعاملات الجمعة بشكل قوي بعد إعلان شركة الانشطة الترفيهية الأمريكية عن خدمة جديدة للعروض التلفزيونية والفيديو تريد بها التنافس بقوة مع مواطنتها "نتفليكس".



وأفادت "والت ديزني" أن خدمتها للبث التلفزيوني ستحمل اسم "ديزني بلس" وسوف تقدر تكلفتها بحوالي 6.99 دولار شهرياً أو حوالي 69.99 دولار سنوياً، وهي خدمة تقل عن نظيرتها التي تقدمها "نتفليكس".



وأكدت "ديزني" أن هذه الخدمة ستبدأ بها من السوق الأمريكي في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ثم ستتوسع لاحقاً في جميع الأسواق على مستوى العالم.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه "نتفليكس" عن زيادة تكلفة خدمة مشابهة أعلنت عنها في وقت سابق هذا العام، وذلك من 11 دولارا إلى 13 دولارا شهرياً.

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ومن جانبه، علق المدير التنفيذي لـ"والت ديزني" "بوب إيجر" أن "ديزني بلس" سوف تكون على رأس أولويات شركة الخدمات الترفيهية، وأنها ستكون صديقة للأطفال بمعنى أن المحتوى المعروض لن يؤذيهم.



وأضاف "إيجر" أن "ديزني بلس" سوف تقدم ما يصل إلى 18 فيلما من بين 21 فيلما طرحتها "بيكسار" على مواسم مختلفة بهدف جذب جميع الشرائح العائلية على رأسها الأطفال.



كما ستقدم الشركة أيضا من خلال خدمتها الجديدة أفلاما وعروضا تلفزيونية مملوكة لـ"فوكس" و"ديزني" نفسها وغير ذلك من الفيديوهات والأفلام.



وخلال التعاملات، قفز سهم "والت ديزني" بحلول الساعة 19:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 11.5% إلى 129.9 دولار، وسجل اعلى سعر عند 130.9 دولار وأقل سعر عند 126.3 دولار.