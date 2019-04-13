شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيه بي مورجان تشيس" يرتفع بدعمٍ من تحقيق أرباح وإيرادات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك "جيه بي مورجان تشيس" الجمعة تحقيق أرباح وإيرادات قياسية في الربع السنوي الأول تخطت توقعات المحللين بالأسواق، وذلك بفعل استفادة البنك من زيادة الفائدة.



وارتفعت أرباح البنك بنسبة 5% إلى 9.18 مليار دولار (ما يعادل 2.65 دولار للسهم) مقارنة بما توقعه المحللون بتسجيل 2.35 دولار للسهم.



وارتفعت أيضاً الإيرادات الفصلية للبنك الأمريكي بنسبة 5% إلى 29.9 مليار دولار في الربع السنوي الول من العام الجاري متجاوزةً التوقعات بحوالي 1.5 مليار دولار.

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وأعلن المدير التنفيذي لـ"جيه بي مورجان تشيس" "جيمي ديمون" في بيان أن البنك حقق إيرادات وأرباح قياسية كما سجل أداء قوياً في أعماله الرئيسية رغم التنافسية الشديدة وعدم اليقين الجيوسياسي السائد في العالم وزيادة الأجور والوظائف في أمريكا.



ويعد "جيه بي مورجان" – أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول – أول مُقرض رئيسي يعلن عن نتائج أعماله الفصلية عن الربع الأول.



ويرى محللون أن نتائج أعمال "جيه بي مورجان" سجلت بيانات قوية بدعم من زيادة الاحتياطي الاتحادي لمعدل الفائدة في اجتماع ديسمبر/كانون الأول، والتي كانت رابع مرة يرفع فيها الفائدة عام 2018.



وعلى صعيد التداولات على السهم، قفز سهم "جيه بي مورجان" بحلول الساعة 19:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.1% إلى 110.6 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 111.8 دولار وأقل سعر عند 108.8 دولار.