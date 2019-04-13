شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تهبط 1% وتتخلى عن معظم المكاسب التي سجلتها مؤخراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء سوق العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم حيث واصلت "الريبل" الهبوط متخلية عن معظم المكاسب التي سجلتها خلال القفزة القوية للسوق مؤخراً، بينما استقرت "بتكوين" أعلى حاجز خمسة آلاف دولار.



وكانت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" قد حذرت من أضرار سوق العملات الرقمية على الأسواق العالمية وطالبت بتشديد القيود التنظيمية على "بتكوين" وأخواتها.



وذكرت "لاجارد" أن تقلبات "بتكوين" وكافة العملات الافتراضية يمكن أن تتطرق إلى الأسواق المالية الأخرى، وهو ما ينذر بمخاطر وضرورة تنظيم أكثر لهذا السوق.

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واتجهت أنظار المستثمرين اليوم نحو سوق الأسهم الأمريكية والمعادن، وهو ما دفعهم بعيداً عن أصول أخرى كالعملات الرقمية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 0.32 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.33 دولار وأقل سعر عند 0.32 دولار وسجلت قيمتها السوقية مستوى 32.4 مليار دولار.



وانخفضت "بتكوين" بنسبة 0.1% إلى 5052 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 5123.6 دولار وأقل سعر عند 4923.3 دولار وبلغت قيمتها 89.1 مليار دولار.