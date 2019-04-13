شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة في ختام جلسة اليوم معوضة بعض خسائر الأمس بفعل انخفاض الدولار بشكل واسع النطاق اليوم وعودة الطلب على المعادن بعيداً عن العملة الأمريكية.



وتراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.

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وابتعد المستثمرون عن الدولار كملاذ آمن اليوم وأقبلوا على الأسهم والمعادن في ظل صدور نتائج أعمال إيجابية للشركات عن الربع السنوي الأول.



وحذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي نتيجة النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين واحتمالية فتح واشنطن جبهة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد تهديدات "ترامب" بفرض رسوم جمركية ضد واردات بلاده من سلع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار، واحتمالية رد بروكسل.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.6% وأغلقت عند 14.963 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.065 دولار وأقل سعر عند 14.9 دولار، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%.