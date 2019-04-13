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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتعافى جزئياً أمام الدولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية، وذلك بعد أسبوع حافل يتعلق بتمديد الخروج من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مفاوضات رئيسة الوزراء مع "بروكسل".
وكانت قمة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع قد وافقت على طلب رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" بتأجيل الخروج من التكتل الموحد حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول.
ويريد الاتحاد الأوروبي منح لندن فرصة للتفاوض على اتفاق أفضل لانسحابها من التكتل في أعقاب رفض لثلاث مرات أمام البرلمان البريطاني لاتفاقية سابقة توصلت إليها "ماي".
وأكد مشرعون بريطانيون على أنهم لن يسمحوا بخروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي دون اتفاق.
ولا تزال الضابية هي المشهد المهيمن على الأسواق والمستثمرين الأفراد والشركات في بريطانيا بسبب عدم وضوح الرؤية حيال "بريكست".
وخلال التعاملات اليوم، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3083، وسجل أعلى مستوى عند 1.3132 وأقل سعر عند 1.3049.
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