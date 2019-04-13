شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل خسائر أسبوعية طفيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بدعم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الذي خفف الضغوط على السلع، ولكن المعدن النفيس سجل خسائر طفيفة على أساس أسبوعي.



وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بعد تلاشي تأثير الخفض الضريبي.

Advertisements



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:35 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وهدد الاتحاد الأوروبي بإعداد قائمة من سلع أمريكية بقيمة عشرين مليار يورو يمكن استهدافها برسوم جمركية حال تنفيذ "ترامب" تهديده برسوم ضد واردات بلاده من سلع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار.



وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.2% (ما يعادل 1.90 دولار) وأغلقت عند 1295.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1299.1 دولار وأقل سعر عند 1293.7 دولار، وسجل المعدن خسائر هذا الأسبوع بنحو أربعين سنتاً فقط.