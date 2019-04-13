شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لعدد حفارات النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "بيكر هيوز" للخدمات النفطية أن عدد حفارات التنقيب عن الخام قد ارتفاع في أمريكا بمقدار اثنين إلى إجمالي 833 حفاراً هذا الأسبوع.
على النقيض، تراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي في البلاد بخمسة حفارات إلى 189 حفاراً مقارنة بـ192 حفاراً في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي المجمل، تراجع عدد إجمالي الحفارات التي تنقب بها الشركات عن الغاز الطبيعي والنفط بثلاثة حفارات إلى 1022 حفاراً في الأسبوع الجاري.
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