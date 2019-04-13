شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض بفعل عودة شهية المخاطرة للمستثمرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع عزوف المستثمرين عن العملة الأمريكية كملاذ آمن والإقبال على أصول المخاطرة كالأسهم.



يأتي ذلك بعد صدور نتائج أعمال فصلية قوية كشفت عنها بعض الشركات أبرزها "جيه بي مورجان تشيس" و"ويلز فارج" مما عزز الطلب على أسهم القطاع المصرفي.



وأثارت هذه البيانات التفاؤل إزاء موسم نتائج أعمال قوية للشركات المدرجة في البورصة الأمريكية مما دفع المستثمرين نحو شراء الأسهم.

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ولا تزال الأنظار موجهة نحو المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين دون التوصل بعد إلى اتفاق تجاري نهائي إلا ما أعلنه وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بشان الاتفاق على آلية تنفيذ لاتفاق محتمل.



وحذر رئيس الاحتياطي الاتحادي الأسبق "ألان جرينسبان" من برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والنفقات الحكومية الاخرى وتأثير ذلك على نمو الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة.



وخلال التعاملات اليوم، انخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.