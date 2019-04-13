شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه قبل الإعلان عن أنشطة التنقيب في أمريكار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتفاؤل حيال اتفاق "أوبك" بخفض الغنتاج، وذلك في انتظار بيانات الحفر بالولايات المتحدة التي ستصدر اليوم.



وكان تقرير "أوبك" الشهري قد أظهر انخفاض إنتاج المنظمة من النفط خلال الشهر الماضي إلى 30.02 مليون برميل يومياً، وهو المستوى الأقل منذ فبراير/شباط عام 2015.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.

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وسوف تكشف شركة "بيكر هيوز" اليوم عن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي في أمريكا هذا الأسبوع.



وخلال التعاملات، ارتفع سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:23 جرينتش بنسبة 0.9% إلى 64.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1% إلى 71.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.7 دولار وأقل سعر عند 70.9 دولار.