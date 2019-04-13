شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي، ولكنه تلقى دعماً من انتعاش أسعار النفط.



وكان صندوق النقد قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 مشيراً إلى عدد من التحديات أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وطالب الصندوق مفاوضي أمريكا والصين بضرورة التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق يعالج القضايا الهيكلية في العلاقات التجارية بين البلدين.

Advertisements



وكان وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" قد أكد في وقت سابق هذا الأسبوع على أن واشنطن وبكين اتفقتا على آلية تنفيذ أي اتفاق تجاري يتم التوصل إليه.



من ناحية أخرى، ارتفع سعر خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:30 جرينتش بنسبة 1% إلى 64.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1% إلى 71.5 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 71.7 دولار وأقل سعر عند 70.9 دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.75، وسجل أعلى سعر عند 0.7515 وأقل سعر عند 0.7465.