شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان بعد تلاشي الخفض الضريبي، بحسب مسح أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع جامعة "متشيجان".



انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 96.9 نقطة في الشهر الجاري من 98.4 نقطة في مارس/آذار، بينما توقع محللون تحقيق القراءة 98 نقطة.



ورغم هذا التراجع، إلا ان ثقة المستهلكين بين الأمريكيين لا تزال قرب أعلى مستوياتها التاريخية.