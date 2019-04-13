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انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان بعد تلاشي الخفض الضريبي، بحسب مسح أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع جامعة "متشيجان".


انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 96.9 نقطة في الشهر الجاري من 98.4 نقطة في مارس/آذار، بينما توقع محللون تحقيق القراءة 98 نقطة.


ورغم هذا التراجع، إلا ان ثقة المستهلكين بين الأمريكيين لا تزال قرب أعلى مستوياتها التاريخية.

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