شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان بعد تلاشي الخفض الضريبي، بحسب مسح أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع جامعة "متشيجان".
انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 96.9 نقطة في الشهر الجاري من 98.4 نقطة في مارس/آذار، بينما توقع محللون تحقيق القراءة 98 نقطة.
ورغم هذا التراجع، إلا ان ثقة المستهلكين بين الأمريكيين لا تزال قرب أعلى مستوياتها التاريخية.
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