شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية عقب بيانات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات الجمعة في أعقاب صدور بيانات أعمال الشركات عن الربع السنوي الأول حيث تلقى القطاع المصرفي دعماً من انتعاش أرباح "جيه بي مورجان تشيس" و"ويلز فارجو".



وأعلن المصرفان تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات في الربع السنوي الأول بدعم من أنشطة استثمارية.

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وتلقى قطاع الطاقة دعماً من صعود أسعار النفطوالإعلان عن صفقة استحواذ بقيمة 33 مليار دولار ستنفذها "شيفرون" على "أناداركو".



واتجه المستثمرون نحو أسواق الأسهم في ظل الارتياح الذي يسود الأسواق بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري تاريخي بين الولايات المتحدة والصين.



وخلال التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 223 نقطة) إلى 26369 نفطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 7977 نقطة، في حين ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 2905 نقاط.