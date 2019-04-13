شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع مدعوماً بالطلب على المعادن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما قلل الضغوط على المعادن.



يأتي ذلك مع استمرار التفاؤل إزاء المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما يدرء مخاطر الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وأكدت مصادر بالبيت الأبيض على أن المفاوضات تجري بشكل جيد جدا مع الصين وأن الطرفين اتفقا على آلية تنفيذ لاتفاق تجاري محتمل.

Advertisements



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أظهر في محضره الصادر هذا الأسبوع أن المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي والتقلبات العالمية تبرر الإبقاء على الفائدة دون تغيير والصبر في رفعها خلال عام 2019.



وارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:51 بتوققيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 2.94 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.95 دولار وأقل سعر عند 2.88 دولار.