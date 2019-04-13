شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتستأنف الصعود الذي توقف مؤقتا بالأمس لعمليات تصحيح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، بصدد تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم بيانات تجارية قوية فى الصين خلال آذار/مارس ،قلصت مخاوف التباطؤ الاقتصاد الصيني وأنعشت آفاق الطلب على النفط فى أكبر مستورد له فى العالم ، كما يدعم الأسعار التخفيضات التي تقودها أوبك ، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران.

بحلول الساعة 13:05بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 64.30$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.74$،وسجل أعلى مستوي 64.63$ ،وأدنى مستوي 63.63$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 71.55$ للبرميل من مستوي الافتتاح 70.94$ ،وسجل أعلى مستوي 71.74$ ،وأدنى مستوي 70.87$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 1.2% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، فبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، أظهرت بيانات حكومية ارتفاع كبير فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

وانخفضت أيضا عقود برنت بنسبة 0.85% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 71.77$ للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،حققت أسعار النفط العالمية حتى الآن ارتفاعا بحوالي 2% ، بصدد تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ نيسان/أبريل 2018.

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أظهرت بيانات حكومية صينية تحقيق فائض كبير فى الميزان التجاري خلال آذار/مارس ، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 14.2% متجاوزة توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 7.3% ،وسجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 20.8% فى شباط/فبراير.

قلصت تلك البيانات من مخاوف تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، وأنعشت آفاق الطلب على النفط فى أكبر مستورد له فى العالم.

وتحقق أسعار النفط منذ مطلع تعاملات هذا العام ارتفاعات قوية ، بفضل جهود منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها المستقلين وعلى رأسهم روسيا ، حيث ينفذ تحالف " أوبك بلس" اتفاق لخفض المعروض بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا منذ كانون الثاني/يناير وحتى حزيران/يونيو القادم.

وبفضل هذا الاتفاق انخفض إنتاج أوبك فى آذار/مارس لأدنى مستوى فى أربع سنوات ، مع الرغبة الشديدة فى تحقيق التوازن سريعا فى السوق.

انخفض الإنتاج فى فنزويلا حيث أدي تضاف العقوبات الأمريكية إلى تعمق الأزمة الاقتصادية والسياسية فى البلاد ،ومن المتوقع أن تشدد الولايات المتحدة العقوبات على إيران فى أيار/مايو القادم.

انخفض إنتاج فنزويلا بمقدار 290 ألف برميل فى آذار/مارس إلى 732 ألف برميل يوميا ، بعد أن أضاف انقطاع الكهرباء عائقا أخر للإنتاج الفنزويلي.

وقال بنك "جيفريز" يوم الجمعة الإنتاج الإيراني مستقرا عند 2.7 مليون برميل يوميا ، لكن قد يتلقي ضربة أخرى إذا خفضت الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.