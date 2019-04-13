- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتد من أدنى مستوى فى أسبوع والسوق الرقمية تتمسك بالإيجابية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لترتد من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، مع تمسك ثاني أكبر عملة رقمية بالعالم بالتداول أعلى 160$ ، بالإضافة إلى تمسك السوق الرقمية بالإيجابية التي سيطرت عليه منذ مطلع تعاملات نيسان/أبريل الجاري.
في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:25 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 166.43$ بارتفاع قدره 1.4$ بنسبة 0.85%،حيث سعر الافتتاح عند 165.03$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 167.57$ ،وأدنى سعر عند 159.17$ الأدنى فى أسبوع.
فقد الايثريوم بالأمس نسبة 7.1% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 187.26$ لكل وحدة ايثريوم.
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 173مليار$ ، مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.
وسجلت القيمة السوقية يوم الأربعاء إجمالي 186 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
خرجت من السوق الرقمية يوم الخميس حوالي 12 مليار$ مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى وجود معظم أسعار العملات الكبرى عند مستويات تشبع شرائي.
وخلال تعاملات اليوم انتعشت مرة أخرى معظم أسعار العملات الرقمية الكبرى بقيادة البتكوين ، مع تمسك السوق الرقمية بالإيجابية التي سيطرت عليه منذ مطلع تعاملات نيسان/أبريل الجاري ،حيث الطلب الاستثماري عند مستويات مرتفعة ،بالإضافة إلى استمرار دخول مستثمرين جدد إلى السوق.
ونجح الايثريوم الأسبوع الماضي فى إضافة ارتفاعا بنسبة 24% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي ، بفضل الارتفاع الكبير فى أسعار البتكوين.
كانت هذه تفاصيل خبر الايثريوم يرتد من أدنى مستوى فى أسبوع والسوق الرقمية تتمسك بالإيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.