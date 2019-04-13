شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتد من أدنى مستوى فى أسبوع والسوق الرقمية تتمسك بالإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لترتد من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، مع تمسك ثاني أكبر عملة رقمية بالعالم بالتداول أعلى 160$ ، بالإضافة إلى تمسك السوق الرقمية بالإيجابية التي سيطرت عليه منذ مطلع تعاملات نيسان/أبريل الجاري.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:25 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 166.43$ بارتفاع قدره 1.4$ بنسبة 0.85%،حيث سعر الافتتاح عند 165.03$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 167.57$ ،وأدنى سعر عند 159.17$ الأدنى فى أسبوع.

فقد الايثريوم بالأمس نسبة 7.1% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 187.26$ لكل وحدة ايثريوم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 173مليار$ ، مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

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وسجلت القيمة السوقية يوم الأربعاء إجمالي 186 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

خرجت من السوق الرقمية يوم الخميس حوالي 12 مليار$ مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى وجود معظم أسعار العملات الكبرى عند مستويات تشبع شرائي.

وخلال تعاملات اليوم انتعشت مرة أخرى معظم أسعار العملات الرقمية الكبرى بقيادة البتكوين ، مع تمسك السوق الرقمية بالإيجابية التي سيطرت عليه منذ مطلع تعاملات نيسان/أبريل الجاري ،حيث الطلب الاستثماري عند مستويات مرتفعة ،بالإضافة إلى استمرار دخول مستثمرين جدد إلى السوق.

ونجح الايثريوم الأسبوع الماضي فى إضافة ارتفاعا بنسبة 24% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي ، بفضل الارتفاع الكبير فى أسعار البتكوين.