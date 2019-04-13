- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتد من أدنى مستوى فى أربعة أشهر بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لترتد من أدنى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى انتعاش أسعار النحاس بعد بيانات صينية.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.05$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.94$،وسجلت الأعلى عند 15.08$ ، والأدنى عند 14.94$.
فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 1.6% ، بأكبر خسارة يومية منذ 28 آذار/مارس الماضي ، وسجلت أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 14.89$ للأوقية ، بفعل ارتفاع الدولار وهبوط أسعار النحاس.
تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.4% ، ليستأنف خسائره التي توقفت بالأمس ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، عاكسا هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
يأتي هذا الهبوط بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لدون 2.50% من جديد ، حيث لا تزال الاحتمالات قوية تعليق رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.
ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 1.9% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام ، و بأكبر مكسب منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي ، لتقود صعود معظم المعادن الصناعية ،بعد بيانات تجارية قوية فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة ترتد من أدنى مستوى فى أربعة أشهر بدعم تراجع الدولار الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.