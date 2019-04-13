شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتد من أدنى مستوى فى أربعة أشهر بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لترتد من أدنى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى انتعاش أسعار النحاس بعد بيانات صينية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.05$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.94$،وسجلت الأعلى عند 15.08$ ، والأدنى عند 14.94$.

فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 1.6% ، بأكبر خسارة يومية منذ 28 آذار/مارس الماضي ، وسجلت أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 14.89$ للأوقية ، بفعل ارتفاع الدولار وهبوط أسعار النحاس.

Advertisements

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.4% ، ليستأنف خسائره التي توقفت بالأمس ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، عاكسا هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا الهبوط بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لدون 2.50% من جديد ، حيث لا تزال الاحتمالات قوية تعليق رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 1.9% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام ، و بأكبر مكسب منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي ، لتقود صعود معظم المعادن الصناعية ،بعد بيانات تجارية قوية فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.