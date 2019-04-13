الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مع استمرار المعنويات المرتفعة فى السوق ، مع تقييم نتائج أرباح الشركات ،وبعد إعلان المركزي الأوروبي اتخاذ المزيد من التحفيز إذا استمر التباطؤ فى اقتصاد منطقة اليورو ، وأيضا بعد موافقة زعماء أوروبا على تأجيل "بريكست" إلى نهاية تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 08:50 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، بعد تحقيق شركات فرنسية كبرى أرباح فاقت التقديرات خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

وقد تحقق الأسهم الأوروبية ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، مع تقييم نتائج أرباح الشركات ،وبعد إعلان المركزي الأوروبي اتخاذ المزيد من التحفيز إذا استمر التباطؤ فى اقتصاد منطقة اليورو

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حافظ البنك المركزي الأوروبي "ECB" هذا الأسبوع على موقفه من السياسة النقدية المرنة ،وأشار ماريو دراغى محافظ البنك إلى احتمال اتخاذ المزيد من تدابير السياسة التحفيزية إذا استمر التباطؤ فى اقتصاد منطقة اليورو.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أشهر قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا أضاف أكثر من 0.3%.

وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4% ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، بعدما وافق زعماء أوروبا خلال القمة الطارئة فى بروكسيل يوم الأربعاء على تأجيل انفصال بريطانيا عن الاتحادي الأوروبي "بريكست" إلى الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر القادم.