شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل بالأمس ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، لكن تظل الأسعار تحت ضغط تباطؤ الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.1% حتى الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,293.53$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,292.45$،وسجلت أعلى مستوي 1,294.34$ ، وأدنى مستوي 1,291.17$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 1.2% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,289.66$ للأونصة ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

Advertisements

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، مبددا جميع مكاسبه المحققة بالأمس ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يوفر دعما حاليا لأسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هبوط مستويات الدولار بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لدون 2.50% من جديد ، حيث لا تزال الاحتمالات قوية حيال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتعليق رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

لكن فى الوقت نفسه تواجه أسعار الذهب ضغوطا سلبية ، تتمثل فى تباطؤ الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ، مع انحسار المخاوف حيال ركود الاقتصاد العالمي ، بعد بيانات قوية عن الميزان التجاري الصيني خلال آذار/مارس ،وبعد بيانات قوية عن وتيرة التضخم والبطالة فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ليستمر الإجمالي عند 757.85 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.