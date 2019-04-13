لماذا غرمت هيئة الاتصالات الشركات المشغلة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فرض غرامات مالية على المشغلين الثلاثة الرئيسيين لخدمات الاتصالات في المملكة، أوضحت أن تلك القرارات مؤيدة بموجب أحكام نهائية صادرة من ديوان المظالم والمستلمة أخيرا من محكمة الاستئناف.

وأشارت إلى أن تعدد المخالفة للشركات المشغلة والتي من بينها عدم تنفيذ قرار الهيئة القاضي بوجوب إيقاف تطبيق سياسة الحد الائتماني وعدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في العديد من الشكاوى وتأسيسها عددا من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات واستخدامها لترددات دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

ووفق بيان الهيئة أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قرارات تضمنت غرامات مالية تجاوزت 38 مليون ريال، بحق شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، ولم تحدد الهيئة الفترة التي حصلت فيها المخالفات أو تفاصيل الغرامات بحسب كل مخالفة.

وأكدت هيئة الاتصالات أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات وتطبيق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية على أي ممارسات سلبية مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين.

وفيما يلي تفاصيل الغرامة والمخالفات:

شركة الاتصالات السعودية

المخالفات:

- عدم تنفيذ قرار الهيئة القاضي بوجوب إيقاف تطبيق سياسة الحد الائتماني

- عدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في العديد من الشكاوى

- تأسيسها عددا من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات

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- استخدامها لترددات دون الحصول على ترخيص من الهيئة

شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

المخالفات:

- عدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة بخصوص العديد من الشكاوى

- عدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحددة

- تأسيسها عددا من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات

شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)

المخالفات:

- تقديم عرض ترويجي دون الحصول على موافقة الهيئة

- عدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة بخصوص عدد من الشكاوى

- عدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحددة

- تأسيسها عددا من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات.