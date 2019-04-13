واجهة المجاز المائية بالشارقة.. مرافق وخدمات متكاملة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تكتسب واجهة المجاز المائية في الشارقة مكانة متميزة بين سكان الإمارة وزوارها وسيّاحها؛ باعتبارها وجهة ترفيهية تستقطب جميع أفراد العائلة؛ للمشاركة في الفعاليات المتنوعة، التي تقام في الهواء الطلق في مختلف مرافقها وعلى مدى العام.

تسعى الواجهة عبر المرافق الخدمية والترفيهية التي توفرها للزوار والسياح بمختلف أعمارهم وفئاتهم إلى تقديم تجربة ممتعة تلبي احتياجاتهم، وتعكس غنى الإمارة بالوجهات السياحية، التي تستقطب الجمهور بمختلف اهتماماته.

وقالت مروة عبيد الشامسي، المدير العام لواجهة المجاز المائية: «تعد الواجهة مقصداً مثالياً؛ لقضاء وقت ممتع مع أفراد العائلات والأصدقاء، ووجهة متكاملة توفر العديد من الفعاليات والنشاطات الترفيهية، التي تناسب الجميع كباراً وصغاراً». وأوضحت مروة الشامسي: إن الواجهة تتميز بمرافق عالمية المستوى، ومساحات خضراء واسعة، وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال، وسلسلة من أرقى المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية. وحرصاً من إدارة واجهة المجاز المائية للمحافظة على البيئة، وتعزيز تجربة الزوار، توفر خدمة شحن السيارات الكهربائية، بينما يستمتع أصحابها بأوقاتهم مع أفراد العائلة والأصدقاء. توفر الواجهة لزوار الشارقة فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، واستكشاف أبرز المعالم السياحية والأسواق الشعبية والمتاحف والمواقع الأثرية، التي تزخر بها الإمارة الباسمة؛ عبر خدمة حافلات «جولة سياحية في الشارقة» التي تتوقف في الواجهة.

وتوفر الواجهة مساحات خضراء واسعة بتصاميم تسر الناظرين، ما يجعلها مكاناً ملهماً لممارسة الرياضة واليوجا في الهواء الطلق، وكذلك للقاء الأصدقاء وأفراد العائلة، والاستمتاع بليالي الشارقة وأضوائها الساحرة.

تتضمن الواجهة مضماراً خاصاً للجري، صمم بمواصفات عالمية وبطول 750 متراً، ويعد خياراً مثالياً لمحبي الجري، بما يحفز على ممارسة الرياضة والاستمتاع بجمال الطبيعة.

وتحتوي واجهة المجاز على غرفة؛ للعناية بالطفل مصممة خصيصاً لضمان راحة الأم وخصوصيتها أثناء العناية بطفلها؛ حيث تم تزويد الغرفة بمختلف وسائل الراحة والخدمات؛ للاهتمام بالطفل وتبديل ملابسه. تحتضن واجهة المجاز المائية مسجد التقوى، الذي يتميز بتصميم معماري فريد يعكس الطابع الإسلامي البديع لمدينة الشارقة، ويمنح المكان شعوراً روحانياً؛ حيث يتضمن قاعتين واسعتين واحدة للرجال وأخرى للسيدات.

تتضمن واجهة المجاز صرافاً آلياً؛ لضمان توفير تجربة مريحة للزوار والسياح، وتلبية مختلف احتياجاتهم خلال زيارتهم إلى الواجهة.

واستطاعت واجهة المجاز المائية، أن تصبح وجهة ترفيهية للعائلة والسياح في إمارة الشارقة؛ بإطلالتها على بحيرة خالد الساحرة، ومساحاتها الخضراء، إلى جانب النافورة الموسيقية والمطاعم والمقاهي العالمية، كما تشكل مركزاً يجذب الأصدقاء؛ للقاء والاحتفال بالمناسبات الخاصة.

وتعد الواجهة المكان الأمثل للأطفال؛ للاستمتاع بأوقاتهم، من خلال النشاطات الترفيهية التفاعلية، واللعب في الهواء الطلق في المرافق المخصصة لهم، والمصممة وفق أفضل معايير السلامة؛ مثل: مركز «ألوان» ومنطقة ألعاب الأطفال، وملعب الجولف المصغّر، وحديقة الألعاب المائية المصغّرة «سبلاش بارك».