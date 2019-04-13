شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي الدولي بين الأكثر ازدحاماً برحلات الطائرات الخاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّ مطار دبي الدولي بين المطارات الأكثر ازدحاماً برحلات الطائرات الخاصة وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن مؤسسة «نايت فرانك».

وبلغت عدد رحلات الطائرات الخاصة المغادرة من المطار 1400 رحلة في عام 2018، بالمقارنة مع 1200 رحلة في طوكيو. واحتلت نيويورك المركز الأول، بفضل احتضانها لأكبر عدد من الأثرياء في العالم، حيث تعاملت مطاراتها مع 66,968 رحلة خاصة في 2018.

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