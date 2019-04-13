شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اليابانيين إلى 126 مليون نسمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات حكومية يابانية، أمس، بتراجع عدد السكان إلى 126.4 مليون نسمة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتراجع عدد أفراد القوى العاملة بمقدار 512 ألف شخص من هؤلاء إلى 75.45 مليون، أو ما نسبته 60% تقريباً من عدد السكان، وهو الأقل منذ عام 1950.
وازداد عدد الأجانب في اليابان بمقدار 167 ألف أجنبي، إلى مجموع 2.23 مليون شخص، ما يعكس تناقص عدد اليابانيين وأزمة نقص اليد العاملة. (وام)
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