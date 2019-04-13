عارف نقفي وعبد الودود في قبضة العدالة البريطانية والأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالات الأنباء عن مدعية أمريكية قولها: إنه تم توقيف الرئيس التنفيذي والمدير الشريك لشركة «أبراج كابيتال»؛ بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة، بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة «بيل وميليندا جيتس».

وقالت أندريا جريسوولد مساعدة وزير العدل الأمريكي في جلسة في محكمة اتحادية في مانهاتن،: إن مؤسس أبراج ورئيسها التنفيذي عارف نقفي أُلقي القبض عليه في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، بينما تم إلقاء القبض على مصطفى عبد الودود المدير الشريك في فندق بنيويورك، أمس الأول الخميس.

وبحسب «رويترز» فقد ظهر عبد الودود في الجلسة، وقال: إنه غير مذنب فيما يتعلق باتهامات بالاحتيال بشأن أوراق مالية ومدفوعات أموال والتآمر. ولم يطلب بنجامين برافمان، محامي عبد الودود، الإفراج عنه بكفالة على الفور قائلاً: إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت؛ للاطلاع على القضية.

وقالت جريسوولد: إن ممثلي الادعاء سيطلبون تسلم نقفي الموجهة إليه اتهامات بارتكاب نفس الجرائم التي وُجهت إلى عبد الودود.

وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

وفي لائحة اتهامات موجزة جرى الإعلان عنها يوم الخميس، قال ممثلو الادعاء إنه منذ عام 2014 وحتى انهيار الشركة، «كذب نقفي وعبد الودود بشأن أداء صناديق أبراج، مضخمين قيمتها بما يزيد على نصف مليار».

كما قال ممثلو الادعاء: إن نقفي وعبد الودود «تسببا في إساءة استخدام مئات الملايين من أموال المستثمرين، إما لإخفاء نقص السيولة أو لتحقيق منفعة شخصية لهما أو لشركائهما».

وقالت جريسوولد: إن أبراج «قدمت نفسها كرائد للاستثمار المؤثر الذي يعزز التقدم الاجتماعي؛ عبر الاستثمار في مستشفيات في دول نامية على سبيل المثال»، وتابعت «في الحقيقة، أبراج شاركت في احتيال كبير».

وبحسب جريسوولد أيضاً فإن «لائحة الاتهام لم تحو الكثير من التفاصيل؛ بسبب أن السلطات تحركت سريعاً؛ لإلقاء القبض على عبد الودود فور أن علمت أنه في الولايات المتحدة مع زوجته وابنه لزيارة كليات جامعية».

وقالت: إن ممثلي الادعاء يعتزمون توجيه اتهامات أكثر تفصيلاً بحلول نهاية مايو/أيار. وتواجه أبراج ونقفي اتهامات ذات علاقة وجهتها يوم الخميس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. (وكالات)