أسواق الخام تتأرجح بين توجهات المنتجين وبيانات المخزون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعمل اقتصادات الدول المنتجة للنفط على ابتكار طرق وآليات جديدة، قادرة على التعامل مع التقلبات والتشوهات، التي تصيب أسواق الطاقة العالمية بين فترة وأخرى؛ وذلك في ظل تسارع الأداء المالي والاقتصادي، وحالة التنافس التي يفرضها الحراك التجاري على المستوى العالمي؛ حيث تسود حالة من الضبابية والخوف لدى كبرى الاقتصادات العالمية حول قدرتها على مواجهة تحديات ضياع الاستثمارات والأصول القائمة؛ عبر كافة الأنشطة والقطاعات، وهو ما يدفع إلى مزيد من الحمائية تارة، وإلى مزيد من التشدد والدخول في منافسات خارج أطر وقواعد التجارة الحرة الدولية تارة أخرى.

ويقول تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة نفط الهلال، إنه بات من الواضح أن الآليات والخطط التي تحاول فرضها الدول المنتجة للنفط والغاز لم تفلح في تحقيق الأهداف الأساسية؛ القاضية بالسيطرة على المعروض، والحد من التأثير السلبي الذي تحمله مسارات ومؤشرات مخزونات النفط على أساس يومي أو أسبوعي، الأمر الذي عطل الكثير من الخطط، وحال دون استقرار أسواق النفط وتحقيق الأسعار العادلة التي تتناسب وكافة الظروف المالية والاقتصادية في الارتفاع والتراجع.

وأضاف التقرير: إن أخطر ما تواجهه أسواق النفط في الوقت الحالي هو المخزونات، في الوقت الذي يصعب فيه التحقق والتأكد من كميات هذه المخزونات، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول أهميتها وتوقيت نشر بياناتها، مما يؤدي إلى استنتاجات خاطئة في الغالب.

وعلى الرغم من منطقية التوقعات المحيطة بأداء أسواق النفط العالمية، فإن الحقيقة تقول إن النفط فقد الكثير من قيمته؛ بعد أن سجل أعلى قيمة له في أكتوبر/‏تشرين الأول من العام الماضي، وعند مستوى 86 دولاراً للبرميل دون وجود معطيات حقيقية لهذا التراجع سوى مؤشرات تخمة المعروض، وارتفاع المخزونات. وتتعاظم القيمة الفعلية لهذه المؤشرات بالرغم من التناقضات والصعوبات في تقديرها، وكونها تصدر عن مصدر واحد، ولا تتمتع بالإجماع من قبل المنتجين والمستوردين، ناهيك عن التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، وبفارق ضئيل عن التوقعات السابقة، والتي تتراوح بين 3.5% و3.9% في أفضل الظروف، وما يرافقها من تأثيرات سلبية للنزاعات التجارية بين الاقتصادات الصناعية على مسارات وإغلاقات أسواق النفط.