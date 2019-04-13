«تخفيضات الربيع أبوظبي».. 75% خصومات في 15 مركزاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إطلاق موسم عروض أبوظبي- تخفيضات الربيع، فعالية التسوق الكبرى التي تحتضنها إمارة أبوظبي من 15 إبريل/ نيسان إلى أول مايو/ أيار.

وسيحظى المتسوقون على مدى أسبوعين بفرصة الاستفادة من عروض مذهلة وجوائز قيّمة تقدمها العديد من المحال التجارية في عدّة مراكز تسوق في كل من مدينة أبوظبي ومنطقة العين.

وتصل قيمة التخفيضات في الدورة الأولى لموسم عروض أبوظبي- تخفيضات الربيع إلى غاية 75% يقدمها أكثر من 300 محل تجاري في 15 مركز تسوّق في مدينة أبوظبي ومنطقة العين، حيث سيتم طرح عروض قيّمة للمتسوقين وجوائز سحب يومية وأسبوعية في كل من مركز أبوظبي التجاري، ودلما مول، والبوادي مول، والعين مول، وياس مول، والوحدة مول، والمركز التجاري العالمي، والخالدية مول، والمشرف مول، والراحة مول، ومركز مدينة زايد التجاري، ومزيد مول، وبراري أوتلت مول، والفوعة مول، ومركز بوابة الشرق التجاري.

وقال سعيد راشد السعيد، مدير التسويق للوجهات السياحية في قطاع التسويق والاتصال بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نحن متحمسون جداً للإعلان عن الدورة الأولى من موسم عروض أبوظبي-تخفيضات الربيع، الذي نتوقع أن يكون واحداً من أهم وأنجح الفعاليات في أجندة فعاليات التسوّق في أبوظبي. مضيفاً إنّ مراكزنا التجارية هي من أفضل وأرقى مراكز التسوق في العالم، وتعتبر واجهة هامة للنمو الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي.

وأكد سعيد السعيد أنّ هذه العروض التجارية المذهلة من شأنها تشجيع الناس على الخروج للاستمتاع بوقتهم في أبوظبي والاستفادة من التخفيضات. وخلال فترة العروض، سيحظى المتسوقون أيضاً بفرصة الفوز بقسائم تسوق تصل قيمتها إلى ما يقارب ال 124 ألف درهم عند التسوّق بما لا يقلّ عن 200 درهم لدى محال الأزياء في بعض المراكز التجارية المشاركة.

وقال بسام صالح، مدير التسويق في بوادي مول: يسعدنا جداً التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مبادرة موسم عروض أبوظبي-تخفيضات الربيع، فنحن دائماً ملتزمون بتقديم عروض قيّمة للمتسوقين، وهذه المبادرة تتماشى مع أهدافنا. مشيراً إلى أن ّمن شأن هذه العروض استقطاب المزيد من المتسوقين إلى هذه المراكز المشاركة، حيث تعد تخفيضات الربيع فرصة لنا للحفاظ على تميّزنا.