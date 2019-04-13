«عقارات دبي» مرشحة للوصول إلى سعر التوازن في 2020

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تشير البيانات المتوفرة عن الوضع العام الحالي للقطاع العقاري في دبي والخطط الموضوعة للاستفادة من موقع «إكسبو2020 دبي» بعد انتهاء الحدث إلى أن السوق مرشح للوصول إلى سعر التوازن بحلول انطلاق المعرض الدولي في 2020؛ وذلك في ظل التدابير التي تخطط لها الحكومة الرشيدة لزيادة المردود الاقتصادي للحدث، وتقليص تقلبات السوق، وتجنب أعراض الانحسار بمجرد انقضاء الحدث، وتراجع أعداد الزائرين.

وتُساهم قوانين التأشيرات الجديدة، التي دخلت مؤخراً حيز التنفيذ، ومن بينها تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات، في ترسيخ الاستقرار في الدولة وجاذبية إقامة الأعمال فيها، ما يسهم في تحفيز الاقتصاد الكلي، واستيعاب المعروض الحالي والمستقبلي، وتحسين استقرار أسعار العقارات.

وقال ماثيو غريغوري، رئيس المبيعات في «دوبيزل العقارية»: «تناول الكثير من الخبراء الاقتصاديين في أحاديثهم التوقعات لمستقبل السوق العقاري بدبي في الفترة اللاحقة لمعرض «إكسبو2020 دبي» المرتقب. واستناداً إلى البيانات المتوفرة عن الوضع الحالي للسوق، والمعروض المستقبلي، والخطط الموضوعة لاستغلال موقع «إكسبو»؛ بعد انتهاء الحدث، يمكننا استنتاج وجود تدابير مدروسة لزيادة المردود الاقتصادي للحدث». وأوضح ماثيو أنه يمكن لأي زيادة في المعروض التأثير بشكل مباشر على أسعار العقارات هذا العام؛ لذا ركزت الحكومة جهودها على تفعيل قوانين أكثر سلاسة بشأن الملكية العقارية، ومنح التأشيرات طويلة الأمد، والتمهيد لإطلاق رهون عقارية ثانوية مبسطة قريباً، وهي مبادرات ستؤدي دوراً مهماً في تحفيز الاستثمار، والمحافظة على الزخم الناجم عن انتعاش السياحة حتى بعد انتهاء المعرض العالمي.

وبحسب وكالة «فام» العقارية، إضافة إلى العقارات التي لم يتم الانتهاء من إنشائها بعد، من المقرر تسليم 59,800 وحدة عقارية في دبي في عام 2019، إلا أنّ حوالي 33,800 منها فقط في مرحلة الإنجاز النهائية؛ لذا فمن غير المحتمل أن يتم عرض جميع هذه الوحدات في السوق في موعدها. كما أن هناك 46 ألف وحدة سيتم تسليمها بعد يونيو/‏حزيران 2020.

وأشار مدير المبيعات في «دوبيزل» إلى أنّه ثمة خطط موضوعة لإعادة تطوير موقع «إكسبو 2020 دبي» ليُصبح الضاحية الجديدة ل«دبي الجنوب» بعد انتهاء الحدث (8,228 وحدة يتم إنشاؤها حالياً)، وبالتالي تجنب التعرض لفقاعة عقارية؛ بحيث يوفر الموقع عدداً كبيراً من المنازل والمدارس ومراكز التسوق الجديدة. وقد بدأت «مجموعة الفطيم» فعلاً أعمال بناء موقع جديد لمتاجر «آيكيا» و«إيس» في المنطقة المجاورة.

وقال ماثيو: «قد يكون من السهل الافتراض بأنّ الأسعار سترتفع ببساطة عند انطلاق «إكسبو 2020»؛ لكن في واقع الأمر، من الصعب جداً التنبؤ بما يحمله لنا المستقبل، حتى لو حاولنا بناء افتراضاتنا على الاتجاهات والبيانات التاريخية. إلا أنّ الحقيقة المؤكدة هي أنّ الاستثمارات الضخمة التي ضختها دبي في موقع 2020 سينتج عنها فوائد ملموسة تتجاوز فترة الحدث، وكمثال رئيسي على ذلك خط المترو الذي استثمرت الإمارة 10 مليارات درهم لتوسعته».

كما ستفيد الحملة التسويقية الضخمة المرتبطة بالمعرض في وضع دبي على الخريطة العالمية، ليس فقط في الفترة السابقة للحدث وخلاله، ولكن أيضاً في السنوات التي تليه. بحيث ستظل صورة دبي الإيجابية في أذهان سكان العالم لسنوات طويلة قادمة.