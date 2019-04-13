شركات عقارية تطلق مشاريعها في «سيتي سكيب أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم

تعتزم شركات التطوير العقاري العاملة في أبوظبي المشاركة في فعاليات معرض «سيتي سكيب أبوظبي» الذي تنطلق فعالياته 16 إبريل الجاري وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته.

ويجمع «سيتي سكيب أبوظبي»، المستثمرين والمطورين والمسؤولين الحكوميين والخبراء العقاريين، الحاضرين للاطلاع على العدد الكبير من المشاريع التي يستعرضها مئات المطورين المشاركين من أبوظبي والمنطقة والعالم.

وتحرص الشركات المشاركة على الكشف عن أحدث مشاريعها خلال المعرض، حيث تعتزم شركة إمكان العقارية استعراض مشروع الجرف - ساحل الإمارات، الذي يعد أحد أهم مشاريع الشركة العقارية إلى جانب مشروع بيكسل الواقع في جزيرة الريم بأبوظبي، بينما تعرض شركة الدار العقارية أراضي مشروع ليا العقاري الجديد الذي أطلقته خلال الشهر الجاري إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى، بينما تستعرض شركة واحة الزاوية مشروع «واحة ياس»، حيث سيجري عرض عدد من الأراضي للمواطنين، بينما تشارك للمرة الأولى شركة سيادة للتطوير التي تستعرض خلال مشاركتها مشروع «المهرة» الصديق للبيئة الواقع داخل مدينة مصدر.

ويتوقع أن تشهد أجنحة الشركات الوطنية المشاركة من أبوطبي إقبالاً ملحوظاً في ظل العروض والخصومات التي سبق أن كشفت عنها شركات التطوير العقاري العاملة بها.

وأكد الدكتور مبارك حمد بن مرزوق العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيسة لجنة القطاع العقاري في الغرفة أن المعارض العقارية بالدولة ومن بينها معرض سيتي سكيب أبوظبي يكتسب شهرة كبيرة وواسعة بفضل عدد المشاركين به وحجم المستثمرين والزوار الذين يحرصون على زيارته، حيث يعد منصة هامة لإطلاق المشاريع الجديدة، وجس نبض السوق العقاري خلال المرحلة الجارية والمقبلة.

وذكر أن السوق العقاري في أبوظبي يحتاج إلى مشاريع نوعية ومتميزة، حيث حرصت الشركات العقارية في الفترة الماضية على إطلاق مشاريع سكنية تتناسب مع ذوي الدخل المرتفع والمتوسط، بينما يجري الاتجاه الآن نحو مشاريع نوعية تشكل إضافة لقطاعات مثل السياحة والتجارة والثقافة والترفيه وغيرها إلى جانب مواصلة أبوظبي تنفيذ مشاريع البنى التحتية المتطورة والتي ستكون لها مساهمة هامة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن جهته، أعرب عمير سعود الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عرار القابضة عن توقعاته أن يشهد المعرض حركة نشطة وذلك مع توجه عدد من الشركات لطرح مشاريع عقارية جديدة واستعراض المشاريع القائمة.