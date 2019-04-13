الذهب يتجه لأول مكسب في 3 أسابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة، مع انخفاض الدولار، ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعد أن ارتفع 0.2% منذ بداية الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1293.67 دولار للأوقية (الأونصة)، وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% مرتفعاً إلى 1297 دولاراً للأوقية.وفي أسواق العملات، صعد اليورو أمس الجمعة، في تحرك قال متعاملون إنه ربما يكون مدفوعاً بطلب متوقع على العملة الموحدة نابع من خطط بنك ياباني لشراء نشاط تمويل بقطاع الطيران الألماني قيمته عدة مليارات من الدولارات، وزاد اليورو 0.35% إلى 1.1289 دولار.

(وكالات)