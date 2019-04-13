شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه لأول مكسب في 3 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة، مع انخفاض الدولار، ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعد أن ارتفع 0.2% منذ بداية الأسبوع.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1293.67 دولار للأوقية (الأونصة)، وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% مرتفعاً إلى 1297 دولاراً للأوقية.وفي أسواق العملات، صعد اليورو أمس الجمعة، في تحرك قال متعاملون إنه ربما يكون مدفوعاً بطلب متوقع على العملة الموحدة نابع من خطط بنك ياباني لشراء نشاط تمويل بقطاع الطيران الألماني قيمته عدة مليارات من الدولارات، وزاد اليورو 0.35% إلى 1.1289 دولار.
(وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يتجه لأول مكسب في 3 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.