دبي.. الأكثر جاذبية بين أفضل وجهات السفر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت دبي في قائمة موقع «ساوث فلوريدا كاريبيان نيوز» الأمريكي لأفضل وجهات السفر في العالم. وقال الموقع، إن دبي أضحت من الوجهات السياحية العالمية الأكثر جاذبية، بفضل ما تزخر به من مناطق الجذب السياحية.

وأوضح الموقع أنه أثناء التنزه في المدينة، ستدهشك روعة المباني التي تتميز بتصميمها المعماري الجميل، وناطحات السحاب الشاهقة على طول شارع الشيخ زايد، إضافة إلى مراكز التسوق والمراكز التجارية والحدائق والمطاعم والنوادي الرياضية والفنادق الفاخرة التي ستجدها في كل مكان تقريباً في دبي.

ومن المعروف أن دبي تجذب السياح بمعالمها السياحية المثيرة للدهشة والاهتمام، مثل برج خليفة، ونافورة دبي التي تتراقص مياهها على وقع الموسيقى، ونخلة جميرا، أكبر جزيرة صناعية، وخور دبي الشاهد على تاريخ المدينة، إضافة إلى برواز دبي.