عقد الذهب الفوري يحصل على شهادة شرعية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصل عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، الذي توفره بورصة دبي للذهب والسلع على شهادة مطابقة شرعية جديدة. وتم إصدار فتوى المطابقة من قبل شركة «منهاج للاستشارات»، المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات المالية الشرعية ومقرها دبي؛ حيث أكدت فيها بأن العقد يفي بجميع المتطلبات الشرعية الضرورية، التي تجعل منه عقداً متوافقاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وكانت البورصة قد أطلقت عقد الذهب الفوري في مارس/‏‏آذار من العام الماضي، بالتعاون مع مجموعة عائض بن دعجم السعودية، ويعد هذا العقد الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، والوحيد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم، بحسب علماء الشريعة الإسلامية.