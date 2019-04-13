شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة «وول ستريت» والان نبدء بالتفاصيل

صعدت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، بفضل مكاسب قوية لأسهم "جيه بي مورجان"، أكبر بنك أمريكي، هدأت المخاوف من أن موسم أرباح الشركات للربع الأول قد تكبح موجة صعود قوية لبورصة وول ستريت. وقفزت أسهم والت ديزني 11.5 بالمائة وهو ما أعطى دفعة كبيرة للمؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز500.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعود بورصة «وول ستريت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.