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صندوق النقد يتوقع استحواذ المعاشات على ربع الناتج المحلى بالدول المتقدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاديات المتقدمة تتزايد بها أعداد المسنين، بمعدل متسارع، متوقعًا أن يستحوذ الإنفاق العام المرتبط بتقدم العمر، مثل معاشات التقاعد والرعاية الصحية، على ربع إجمالى الناتج المحلى بحلول عام 2050.

 

وأشار صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه، خلال اجتماعات الربيع فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن نسبة كبيرة من السكان فى الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية منخفضة الدخل أقل سنًا بكثير وتزداد أعدادهم بسرعة، مؤكدًا أنه للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى حددتها الأمم المتحدة بشأن البنية التحتية والخدمات العامة، سيتطلب الأمر إنفاقًا عامًا إضافيا فى تلك الدول.

 

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وأكد صندوق النقد الدولى، على أهمية قيام تلك الدولى باتباع سياسات أذكى وأسرع استجابة بتحويل إنفاقها نحو الاستثمار الداعم للنمو فى مجالات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، مع تخفيض الإنفاق المهدر للموارد، كدعم الطاقة غير الكفء.

 

ولفتت المؤسسة الدولية التى يقع مقرها الرئيس فى واشنطن، إلى أنه إذا تم إلغاء دعم الوقود بالتدريج، مع حماية الفئات الضعيفة اقتصاديًا، يمكن توفير موارد إضافية تعادل 4% من إجمالى الناتج المحلى العالمى يمكن للبلدان استثمارها فى البشر والنمو.

 

 

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