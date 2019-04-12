شركة التجارى الدولى تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 20.1%، وجاءت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 19.3%. وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 616.9 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 324.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 311.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%. Advertisements وجاء فى المركز السادس شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 278.98 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.1%، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 226.3 مليون جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 198.1 مليون جنيه بنسبة 3.7%. وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 165.6 مليون جنيه، و 144 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.1%، 2.7% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

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