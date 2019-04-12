شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات السيارات الصينية بأقل وتيرة فى 7 أشهر بفضل تخفيضات ضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات أن مبيعات السيارات الصينية تراجعت مرة أخرى فى مارس لكن وتيرة التراجع كانت الأقل فى سبعة أشهر فيما خفضت شركات صناعة السيارات أسعار البيع بالتجزئة لتعزيز القطاع بعد أن أجرت بكين تخفيضات ضريبية لتحفيز المستهلكين على الإنفاق.

وقالت رابطة مصنعى السيارات الصينية اليوم الجمعة إن المبيعات هبطت 5.2 % مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 2.52 مليون سيارة، وهو تاسع انخفاض شهرى على التوالى فى أكبر سوق للسيارات فى العالم.

لكن هذا الانخفاض كان الأدنى منذ أغسطس 2018.

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وقال شو هايدونغ مساعد الأمين العام للرابطة وهى الأكبر فى قطاع السيارات بالبلاد "شهدنا تعافيا أفضل فى مارس، نشعر بالتفاؤل ونتمنى أن نشهد نقطة تحول بحلول يوليو أو أغسطس".

وأضاف أن من المتوقع أن يساعد خفض ضريبة القيمة المضافة فى إعطاء دفعة لمبيعات السيارات، وقال "خفض ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يعزز الإنتاج والتوظيف ومن ثم فإن تطبيق السياسة بشكل فعال قد يؤدى إلى انتعاش السوق".

وخفضت الصين ضريبة القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية إلى 13 % من 16 %، وهو ما يشجع بعض مصنعى السيارات مثل بي.إم.دبليو ومرسيدس-بنز على خفض الأسعار.