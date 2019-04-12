الاسترلينى يرتفع فوق 1.31 دولار مع انحسار مخاطر "البريكست "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الجنيه الاسترلينى أثناء التعاملات اليوم الجمعة، مع انحسار المخاطر الفورية التى تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ومع تعرض الدولار الأمريكى لموجة مبيعات واسعة ، وصعد الاسترلينى 0.6 % إلى 1.3130 دولار عند أعلى مستوى له فى الجلسة ، وأمام اليورو استقر الاسترلينى عند 86.24 بنس.

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