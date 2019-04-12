الان تتابع وفد من أرامكو السعودية في باكستان لمحادثات بشأن أول اتفاقات للغاز المسال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال مسؤول باكستاني بارز، اليوم الجمعة، إن وفدًا من أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، يزور باكستان لمناقشات بشأن ما سيكون أول شحنات لها على الإطلاق من الغاز الطبيعي المسال.

وتواجه باكستان أزمة في الطاقة مع انقطاعات متكررة للكهرباء ونقص في إمدادات الغاز مما أدى إلى إقالة رئيسي الشركتين الرئيسيتين لتوزيع الغاز في البلاد في يناير.

وقال نديم بابر، الذي يرأس قوة مهام بشأن إصلاحات الطاقة عينها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن الوفد السعودي، الذي وصل يوم الثلاثاء، يناقش إمدادات من الغاز الطبيعي المسال.

Advertisements

وأضاف: “هم يناقشون مبيعات للغاز الطبيعي المسال، هم يدخلون هذا النشاط، أرامكو تبدأ عملية لتجارة الغاز الطبيعي المسال، ونحن في مناقشات بشأن كل الجوانب، بما في ذلك الشروط والكمية”.

وفي فبراير، قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، إن السعودية تهدف لتصدير ثلاثة مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميًا قبل 2030 عبر خطوط أنابيب وناقلات للغاز المسال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة باكستان للغاز الطبيعي المسال عدنان جيلاني، الشهر الماضي، إن الطلب على الغاز المسال في باكستان قد يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة، مضيفًا أن إسلام أباد تتفاوض على عدد قليل إضافي من العقود الطويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال إلى البلاد.

وتظهر بيانان من ريفينيتيف إيكون، أن باكستان استوردت حوالي سبعة أطنان من الغاز المسال العام الماضي.

وقال “جيلاني”، إن الرقم قد يرتفع إلى 15 مليون طن هذا العام وإلى ما يتراوح بين 25 مليون و30 مليون طن على مدار الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة.