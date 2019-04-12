الان تتابع الاتحاد الأوروبي يهدد واشنطن بفرض رسوم جمركية على واردات بقيمة 20 مليار يورو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية الأوروبية وضعت قائمة بواردات أمريكية قيمتها حوالي 20 مليار يورو “22.6 مليار دولار” قد تفرض عليها رسوم جمركية في نزاع بين الجانبين بشأن الدعم لصناعة الطائرات.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي قيمتها 11 مليار دولار بسبب ما تعتبر واشنطن دعمًا مجحفًا يمنح لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات.
وستكون إجراءات الاتحاد الأوروبي مرتبطة بالشكوى التي قدمها التكتل إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم لشركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات.
وما زال يتعين أن تحدد لجنة تحكيم في المنظمة القيمة النهائية لإجراءات مضادة محتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يهدد واشنطن بفرض رسوم جمركية على واردات بقيمة 20 مليار يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.