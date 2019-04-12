الاتحاد الأوروبي يهدد واشنطن بفرض رسوم جمركية على واردات بقيمة 20 مليار يورو

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية الأوروبية وضعت قائمة بواردات أمريكية قيمتها حوالي 20 مليار يورو “22.6 مليار دولار” قد تفرض عليها رسوم جمركية في نزاع بين الجانبين بشأن الدعم لصناعة الطائرات.

Advertisements

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي قيمتها 11 مليار دولار بسبب ما تعتبر واشنطن دعمًا مجحفًا يمنح لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات.

وستكون إجراءات الاتحاد الأوروبي مرتبطة بالشكوى التي قدمها التكتل إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم لشركة بوينج‭‭‭‭ ‬‬‬‬الأمريكية لصناعة الطائرات.

وما زال يتعين أن تحدد لجنة تحكيم في المنظمة القيمة النهائية لإجراءات مضادة محتملة.