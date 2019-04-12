الاسترليني يرتفع فوق 1.31 دولار مع انحسار المخاطر التي تحيط بانفصال بريطانيا

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

صعد الجنيه الاسترليني أثناء التعاملات، اليوم الجمعة، مع انحسار المخاطر الفورية التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد تأخيل موعد الرحيل ومع تعرض الدولار الأمريكي لموجة مبيعات واسعة.

وصعد الاسترليني 0.6% إلى 1.3130 دولار عند أعلى مستوى له في الجلسة.

وأمام اليورو استقر الاسترليني عند 86.24 بنس.