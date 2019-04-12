صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، ردا على أسئلة ”الخليج 365”، إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى شهدت تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضيين، حيث تم تحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.5% خلال العامين، وهى النسبة المتوقع أن تستمر فى الارتفاع. وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر صندوق النقد الدولى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إن الحكومة المصرية، ستركز خلال الفترة القادمة على تنشيط النمو الاقتصادى ورفع معدلات التوظيف، ودعم مشروعات الشباب، حيث يلتحق سنويا ما بين 700 ألف ومليون شاب إلى سوق العمل فى مصر. وأكد جهاد أزعور، إن بعثة صندوق النقد الدولى سوف تزور مصر خلال شهر يونيو المقبل الإجراء المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ويعقبها صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى. Advertisements وتضم اجتماعات الربيع لمجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، المصرفيين المركزيين ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين والمدراء التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلى منظمات المجتمع المدنى والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمى، بما فى ذلك الآفاق الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المعونات. وتعقد أيضًا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، وتعقد فعاليات اجتماعات الربيع هذا العام فى العاصمة الأمريكية، واشنطن.

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