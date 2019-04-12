شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية: اهتمام عربى وأجنبى بفرص الاستثمار الصناعى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات الدورة التاسعة لملتقى الاستثمار العالمى السنوى 2019، الذى أسدل الستار عن فعالياتها بامارة دبى واستمرت لمدة 3 أيام والذى شهد مشاركة فاعلة للهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدى غازى.

وقال مجدى غازى، فى بيان اليوم الجمعة، إن المشاركة فى هذا الحدث البارز كانت مثمرة وناجحة على مستوى الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية فى مصر والتعريف بما وصل له الاقتصاد المصرى والتنمية الصناعية موضحا ان المباحثات المكثفة مع رجال الاعمال عكست اهتمام كبير من جانب المستثمرين الاماراتيين والأجانب بالاستثمار فى مصر.



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وعقد رئيس الهيئة على هامش الملتقى العديد من لقاءات العمل المثمرة مع كبار المسئولين ورؤساء الشركات الاماراتية المشاركة من أبرزها اللقاء الموسع الذى جمعه مع عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عدد من المستثمرين ورجال الاعمال الراغبين فى الاستثمار فى مصر وهو الاجتماع الذى شهده المهندس أحمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة وعلاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للضرائب والجمارك.

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وأوضح مجدى غازى، أن المباحثات دارت حول سبل تطوير علاقات التعاون الصناعى بين الهيئة والغرفة وتبادل المعلومات بما يخدم مجتمع الأعمال فى البلدين، وتم استعراض الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة فى مختلف القطاعات بمصر وخاصة مع المناخ الجاذب للاستثمار الذى تشهده البلاد فى ظل الإصلاحات على المستوى التشريعى فيما يتعلق بقانون حوافز الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وما اتاحه من تيسيرات إجرائية غير مسبوقة بما يتماشى ويخدم الاصلاحات الاقتصادية المتسارعة.

وأضاف أنه تم عرض عدة مشروعات كبرى مقترحة فى مصر فى مجال المطور الصناعى الخاص فى عدة محافظات والذى لاقت اهتماما من الشركات الحاضرة



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وكانت دبى قد شهدت فعاليات الملتقى العالمى للاستثمار بمشاركة مصر أكثر من 140 دولة، والذى ناقش التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى وبحث مواجهتها لتحقيق التنمية، وصاحب الملتقى معرض متخصص للمشروعات الاستثمارية المطروحة من جميع الدول المشاركة ضم ما يقرب من 500 جناح.