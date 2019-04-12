الان تتابع الذهب يرتفع متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي في 3 أسابيع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع انخفاض الدولار، مما يساعد المعدن الأصفر على التعافي من أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في أسبوعين والذي سجله في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1293.67 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع يوم الخميس. وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% مرتفعا إلى 1297 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية منافسة، 0.2% متخليا عن المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، ومتجها صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع.

Advertisements

وستعزز الأرباح القوية للشركات على الأرجح إقبال المستثمرين على الأصول المرتفعة المخاطر مما يؤثر سلبا على جاذبية الذهب.

وانخفض الذهب أكثر من 1% في الجلسة السابقة بعد تقارير أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت لأدنى مستوى في نصف قرن تقريبا وأن أسعار المنتجين زادت أكبر قدر في خمسة أشهر في مارس.

ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعد أن ارتفع 0.2% منذ بداية الأسبوع. وارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوياته منذ نهاية مارس في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب مواقف البنوك المركزية المائلة إلى التيسير النقدي والمخاوف بشأن النمو العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 14.97 دولار للأوقية، لكنها ما زالت منخفضة نحو 0.6% خلال الأسبوع.

وربح البلاتين في التعاملات الفورية نحو 0.6% مرتفعا إلى 892.68 دولار للأوقية ومتجها صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي في خمسة أسابيع. وصعد البلاديوم نحو 0.4% إلى 1370.81 دولار للأوقية.