التصنيع تحصل على موافقة أمريكية على بيع نشاط «التيتانيوم» مقابل 6.3 مليارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافقت لجنة التجارة الأمريكية لشركة كريستل التابعة لشركة التصنيع على بيع أعمال نشاط «التيتانيوم» لمصلحة شركة ترونوكس، مقابل 6.3 مليارات ريال.

وأوضحت التصنيع الوطنية «التصنيع» في بيان أمس على تداول، أن لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة أصدرت موافقتها على شراء شركة ترونوكس ليمتد أي سي «شركة ترونوكس» لنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم من الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم «شركة كريستل»، وهي شركة تابعة لشركة التصنيع، حيث أصدرت اللجنة أمرا وقرارا تسمح فيه باستكمال الصفقة بشرط بيع شركة كريستل نشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في شمال أمريكا لشركة أيه أن إي أو أس أنتربيرايزيز، وهي قسم من شركة أيه أن إي أو أس. وأشارت إلى أنه بهذا تم إنهاء الصفقة المبرمة بين شركة كريستل وشركة ترونوكس، ونتيجة لذلك سوف تستلم شركة كريستل مقابلا نقديا قدره 1.673 مليار دولار (6.274 مليارات ريال) ما نسبته 24% من رأسمال شركة ترونوكس.

وذكرت التصنيع أنه سيستخدم الجزء الأكبر من المقابل النقدي للصفقة لسداد القروض البنكية القائمة لشركة كريستل والموحدة في القوائم المالية الموحدة لشركة التصنيع الوطنية. وسيتم استبعاد أصول وخصوم شركة كريستل من القوائم المالية الموحدة الأولية لشركة التصنيع فى الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 وتصنيف الاستثمار في شركة ترونوكس كاستثمار فى شركة شقيقة في القوائم المالية.