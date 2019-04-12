البنك الأهلي يقر توزيع أرباح بقيمة 3.2 مليارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي التجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني 2018 وقدرها 3.29 مليارات ريال، بواقع 1.10 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 11% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح، والبالغ عددها 2.99 مليار سهم بعد خصم أسهم الخزينة.

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وأقرت الجمعية شراء أسهم «البنك الأهلي التجاري» بمبلغ لا يتجاوز 125 مليون ريال، وبحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة ملايين ومئتي ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويل المدى للموظفين التنفيذيين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو مراحل عدة خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر تمويل البرنامج من صافي أرباح البنك.

كما وافقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي الماضي بقيمة 2.9 مليار ريال، وبواقع ريال واحد للسهم مما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم. وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن 2019.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والذي يوافق 14 أبريل (الأحد المقبل)، وسيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين ابتداء من 24 أبريل الحالي.