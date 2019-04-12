تراخيص تخفيضات رمضان عبر النظام الالكتروني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التسجيل لإصدار تراخيص التخفيضات الموسمية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك عبر نظام التخفيضات الالكتروني، وذلك خلال الفترة من 19 شعبان حتى 2 رمضان 1440.

Advertisements

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن هذه الخدمة تتيح لأصحاب المحال التجارية والمتاجر الالكترونية في المملكة تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنويا.

ودعت الوزارة أصحاب المحلات التجارية والمستفيدين إلى التقدم بطلب الرخص والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الالكتروني Sales.mci.gov.sa، واختيار نوع الترخيص والموسم، ثم تعبئة البيانات المطلوبة ورفع قائمة المنتجات المشمولة في طلب الترخيص، وأخيرا تسديد الرسوم عبر نظام سداد وطباعة الترخيص الكترونيا من خلال الموقع.

تجدر الإشارة إلى أن نظام التخفيضات الالكتروني تم إطلاقه من قبل الوزارة بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال مطلع أبريل من 2018، وتم إصدار نحو 130 ألف ترخيص تخفيضات منذ إطلاق النظام.